Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:2
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
27 сент. 2008, 16:15 МСК
27.09.2008, 16:15 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы