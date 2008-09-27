Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:3
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
27 сент. 2008, 13:00 МСК
27.09.2008, 13:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы