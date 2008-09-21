Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
21 сент. 2008, 17:00 МСК
21.09.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы