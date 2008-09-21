Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
21 сент. 2008, 15:00 МСК
21.09.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы