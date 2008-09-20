Матч завершен
Химки
Химки
2:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
20 сент. 2008, 13:15 МСК
20.09.2008, 13:15 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы