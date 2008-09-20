Матч завершен
Луч
Владивосток
2:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
20 сент. 2008, 11:00 МСК
20.09.2008, 11:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы