Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
14 сент. 2008, 19:00 МСК
14.09.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы