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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
14 сент. 2008, 19:00 МСК
14.09.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы