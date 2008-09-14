Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
14 сент. 2008, 19:00 МСК
14.09.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы