Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
14 сент. 2008, 14:00 МСК
14.09.2008, 14:00 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы