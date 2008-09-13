Матч завершен
Ахмат
Грозный
1:4
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
13 сент. 2008, 15:30 МСК
13.09.2008, 15:30 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы