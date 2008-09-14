Матч завершен
Рубин
Казань
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
14 сент. 2008, 15:00 МСК
14.09.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы