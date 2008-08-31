Матч завершен
Спартак
Москва
2:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
31 авг. 2008, 19:00 МСК
31.08.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы