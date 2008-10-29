Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
29 окт. 2008, 19:00 МСК
29.10.2008, 19:00 МСК
среда
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы