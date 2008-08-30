Матч завершен
Локомотив
Москва
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
30 авг. 2008, 15:00 МСК
30.08.2008, 15:00 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы