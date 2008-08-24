Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
24 авг. 2008, 17:00 МСК
24.08.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы