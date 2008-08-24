Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
24 авг. 2008, 14:00 МСК
24.08.2008, 14:00 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы