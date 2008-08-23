Матч завершен
Рубин
Казань
2:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
23 авг. 2008, 14:00 МСК
23.08.2008, 14:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы