Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
23 авг. 2008, 17:00 МСК
23.08.2008, 17:00 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы