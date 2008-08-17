Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
17 авг. 2008, 16:30 МСК
17.08.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы