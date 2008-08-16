Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
16 авг. 2008, 16:00 МСК
16.08.2008, 16:00 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы