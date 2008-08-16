Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
16 авг. 2008, 18:30 МСК
16.08.2008, 18:30 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы