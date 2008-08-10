Матч завершен
Рубин
Казань
4:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
10 авг. 2008, 18:00 МСК
10.08.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы