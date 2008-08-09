Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
9 авг. 2008, 14:00 МСК
9.08.2008, 14:00 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы