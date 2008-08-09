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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
9 авг. 2008, 14:00 МСК
9.08.2008, 14:00 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы