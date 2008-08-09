Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
9 авг. 2008, 18:00 МСК
9.08.2008, 18:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы