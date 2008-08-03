Матч завершен
Луч
Владивосток
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
3 авг. 2008, 11:00 МСК
3.08.2008, 11:00 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы