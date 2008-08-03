Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
3 авг. 2008, 18:00 МСК
3.08.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы