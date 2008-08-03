Матч завершен
Ахмат
Грозный
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
3 авг. 2008, 18:00 МСК
3.08.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы