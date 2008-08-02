Матч завершен
Химки
Химки
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
2 авг. 2008, 17:00 МСК
2.08.2008, 17:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы