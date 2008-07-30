Матч завершен
Крылья Советов
Самара
4:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
30 июля 2008, 17:00 МСК
30.07.2008, 17:00 МСК
среда
Сергей Тимофеев
Сергей Тимофеев
Главный Судья
Составы