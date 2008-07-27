Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
27 июля 2008, 17:00 МСК
27.07.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы