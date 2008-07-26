Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
26 июля 2008, 13:00 МСК
26.07.2008, 13:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы