Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
26 июля 2008, 15:00 МСК
26.07.2008, 15:00 МСК
суббота
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы