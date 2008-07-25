Матч завершен
Химки
Химки
2:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
25 июля 2008, 18:00 МСК
25.07.2008, 18:00 МСК
пятница
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы