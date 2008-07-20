Матч завершен
Луч
Владивосток
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
20 июля 2008, 11:00 МСК
20.07.2008, 11:00 МСК
воскресенье
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы