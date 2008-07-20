Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
20 июля 2008, 18:00 МСК
20.07.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы