Матч завершен
Локомотив
Москва
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
19 июля 2008, 15:00 МСК
19.07.2008, 15:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы