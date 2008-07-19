Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
19 июля 2008, 18:00 МСК
19.07.2008, 18:00 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы