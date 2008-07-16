Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
16 июля 2008, 18:00 МСК
16.07.2008, 18:00 МСК
среда
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы