Матч завершен
Динамо
Москва
4:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
13 июля 2008, 15:00 МСК
13.07.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы