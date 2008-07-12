Матч завершен
Спартак
Москва
1:5
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
12 июля 2008, 15:00 МСК
12.07.2008, 15:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы