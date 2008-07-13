Матч завершен
Химки
Химки
1:4
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
13 июля 2008, 19:15 МСК
13.07.2008, 19:15 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы