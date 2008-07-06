Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
6 июля 2008, 15:00 МСК
6.07.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы