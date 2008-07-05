Матч завершен
Луч
Владивосток
1:1
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
5 июля 2008, 11:00 МСК
5.07.2008, 11:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы