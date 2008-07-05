Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:2
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
5 июля 2008, 16:00 МСК
5.07.2008, 16:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы