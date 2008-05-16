Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
16 мая 2008, 18:00 МСК
16.05.2008, 18:00 МСК
пятница
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы