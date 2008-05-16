Матч завершен
Химки
Химки
2:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
16 мая 2008, 17:00 МСК
16.05.2008, 17:00 МСК
пятница
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы