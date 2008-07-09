Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:4
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
9 июля 2008, 18:30 МСК
9.07.2008, 18:30 МСК
среда
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы