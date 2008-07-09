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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:4
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
9 июля 2008, 18:30 МСК
9.07.2008, 18:30 МСК
среда
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы