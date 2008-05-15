Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
15 мая 2008, 18:00 МСК
15.05.2008, 18:00 МСК
четверг
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы