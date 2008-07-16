Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
16 июля 2008, 11:00 МСК
16.07.2008, 11:00 МСК
среда
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы