Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:3
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
11 мая 2008, 15:30 МСК
11.05.2008, 15:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы